هل تشهد مصر موجة رابعة من كورونا؟... مستشار الرئيس يجيب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي" الفضائية إن هناك موجات منتشرة من كورونا في جميع أنحاء أوروبا، وطالما كانت هناك إصابات جديدة فيجب الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" المحلية.

وأكد المسؤول المصري أن بلاده تخطت الموجة الثالثة من الوباء، حيث تراجعت حالات الإصابة اليومية.

إلا أن تاج الدين استدرك بقوله أن هناك "زيادة بسيطة تم رصدها في عدد الحالات المسجلة خلال الأسبوع الأخير".

ومضى مشددا: "بعد هذه الزيادات لازم (يجب أن) نكون متخوفين وحذرين ونعمل كل الاحتياطات"، لافتا إلى أن العالم كله يشهد استمرار موجات كورونا وسط ظهور تحورات جديدة، وأنه "لابد من الحذر الشديد"، طالما أن الوباء ما زال موجودا.

واعتبر تاج الدين أن مسألة تحور كورونا هو أمر طبيعي تشهده جميع الفيروسات المعروفة، مشيرا إلى رصد تحورات جديدة للوباء في 127 دولة حتى الآن، وشدد على ضرورة الإسراع في تلقي اللقاحات للوقاية من شدة الإصابة بالفيروس.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا، إضافة إلى 7 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسلجة منذ تفشي الوباء إلى 284 ألفا و523، و16 ألفا و557 حالة وفاة.