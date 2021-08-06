"اكتشاف عالمي في الأردن"... صور ديار النبي لوط

دبي - محمود عبدالرازق - وشدد رئيس جمعية "أدلاء السياح الأردنية" محمد حماد على أن هذا الاكتشاف من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وقال عضو جمعية "أدلاء السياح" غسان عويس "أصبحنا نمتلك وجهة سياحية عالمية جديدة في الأغوار الجنوبية، تستند إلى إثباتات علمية متينة وقوية، وآن الأوان للاستفادة منها في شتى المجالات".

وقال محمد وهيب من الجامعة الهاشمية إن "المملكة أمام اكتشاف عالمي"، مقدما ما وصفه بـ"الأدلة والبراهين العلمية المادية على اكتشاف ديار لوط".

وتتضمن تلك الأدلة أدلة فلكية، وجيولوجية، وجغرافية، ونتائج التنقيبات الأثرية، ومسوحات ميدانية، وطرق تجارية مرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي، وطريق الإيلاف القرشي، وألواح كتابية مكتشفة في بابل، وألواح إيبلا، والألواح الأكادية، والطرق الرومانية اللاحقة.

وأشار أستاذ علم الأنثروبولوجيا في جامعة آل البيت الأردنية، وعضو فريق الاكتشاف محمود عبد العزيز، إلى أن "الدراسات الميدانية والمقارنات العلمية، وأنماط الاستقرار في المنطقة، قد تم الإحاطة بها من جميع الجوانب، تؤكد حقيقة هذا الاكتشاف وثبوته بما لا يقبل الشك، وأن الإثباتات الأنثروبولوجية تؤكد نتائج البحث الأثري".