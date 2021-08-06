الصحة اليمنية تعلن ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" إلى 7131 حالة بعد انحسار نسبي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا ، عبر "تويتر"، إنها "سجلت 15 إصابة مؤكدة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، و5 إصابات في محافظة حضرموت (شرق البلاد)، وثلاث أخرى في محافظة شبوة (جنوب شرقي)، وحالتي إصابة في محافظة تعز (جنوب غرب)، وإصابتين في محافظة لحج (جنوب)، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 7131 حالة".

وأضافت بأن "الفرق الطبية سجلت وفاة إصابة واحدة في محافظة حضرموت، رفعت إجمالي الضحايا بالوباء منذ ظهوره إلى 1384 حالة".

وأكدت اللجنة "شفاء 34 حالة، جميعها في عدن باستثناء حالة في تعز، ليبلغ عدد حالات التعافي 4305".

والأربعاء الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها من دخول اليمن موجة انتشار ثالثة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ارتفاع حالات الإصابة خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة "إعطاء ما يزيد قليلا عن 310.000 لقاح - ما يعني أن 1 في المئة فقط من السكان قد تلقوا جرعتهم الأولى".

وأعلنت الحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، عن إجرائها ترتيبات لاستقبال 151 ألف جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" من بين 504 آلاف جرعة مقدمة من الولايات المتحدة عبر برنامج (كوفاكس)، مشيرةً إلى أنه من المقرر وصول 360 ألف جرعة أخرى من لقاح استرازينيكا منتصف الشهر الجاري.