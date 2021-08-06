شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: الصحة من حقوق الإنسان وليست بضاعة بالسوق السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن الصحة من حقوق الإنسان، وليست بضاعة في السوق السياسي، متابعا: "المؤسسات الصحية لدينا لا تتوفر في الشروط الدنيا لصحة الإنسان".

ووفقا لقناة العربية في خبر عاجل لها، أوضح الرئيس التونسي: "في ظرف قياسي تم توفير ملايين اللقاحات وكل المعدات خصوصا الأوكسجين".

وفى وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة.