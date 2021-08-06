شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يكلف "علي مرابط" بتسيير وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، اليوم الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة.

وقد أدى علي مرابط، اليوم الجمعة، اليمين أمام رئيس الجمهورية وفقا للفصل 89 من الدستور، وفق بيان للرئاسة منذ قليل.

وبالأمس أصدر قيس سعيد، اليوم الخميس، أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف: أكرم السبري بمهام وال بولاية المنستير، والحبيب شواط بمهام وال بولاية مدنين، وصالح مطيراوي بمهام وال بولاية زغوان.