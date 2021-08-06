شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 21 آخرين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد فلسطيني وأصيب 21 آخرون بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية- في بيان لها- أن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في الصدر، ووصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث أعلن عن استشهاده، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

من جهته، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي بمنطقة القدم، فيما أصيب 20 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، كما أصيب شابان بقنابل غاز مباشرة، و31 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وتشهد بلدة بيتا مواجهات بشكل يومي، منذ شهر مايو الماضي، ضمن فعاليات احتجاجية ضد إقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية على قمة جبل صبيح.