أكثر من 2,300 مستفيد من العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مديرية الخوخة خلال أسبوع

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 2,316 مستفيداً، وذلك خلال المدة من 22 إلى 28 يوليو 2021م .

وراجع عيادة الباطنية 1,105 أفراد، وقسم الطوارئ 316 مراجعا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 122 مستفيدا، وعيادة التغذية العلاجية لـ25 فردا، وعيادة التحصين لمستفيد واحد، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 153 مستفيدا، وقسم علاج الإصابات 196 شخصا، والإحالة الطبية 5 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 112 فردا، وعيادة الأطفال 281 فردا.

كما أجري الفحص المخبري لـ 1,545مريضا، وصُرفت الأدوية لـ 2,014 مراجعا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 810 أشخاص، وقسم التنويم 5 حالات، وقسم نقل الدم 20 حالة، وقسم التوليد 25 أفراد.