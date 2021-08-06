حرائق ضخمة تضرب جبال مصياف وسط سوريا لليوم الثاني... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "سبوتنيك" في حماه، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت ليلة أمس في جبال (كفرلاها) و(عين خنازير) غرب مدينة مصياف، إلا أن اشتداد الرياح صباح اليوم الجمعة، ساهم بتجدد الحرائق في منطقة جبال (الدورة) الواقعة غرب المدينة، فيما غطت سحب الدخان كامل المنطقة.

وطالت الحرائق حتى الآن، مساحات كبيرة من الأحراش الجبلية في المنطقة، وبعض مزارع الأشجار المثمرة المنتشرة على سفوحها، فيما تستعد قوات الدفاع المدني للأسوأ الذي قد تحمله معها فترة الليل.

© Sputnik . Bassel Shartouh حرائق ضخمة تضرب جبال مصياف وسط سوريا لليوم الثاني، 6 أغسطس 2021

وأكدت الإدارات المعنية في محافظة حماة لـ "سبوتنيك" إرسال تعزيزات كبيرة من سيارات إطفاء وصهاريج المياه إلى موقع الحرائق.

في هذه الأثناء، بدأ أهالي القرى والبلدات الواقعة في المنطقة، بتقديم المساعدة لفرق الإطفاء لمنع انتشار الحريق وامتداده إلى مساحات جغرافية أوسع.

وشهدت منطقة مصياف العام الفائت سلسلة من الحرائق ضربت عدة مواقع حراجية في ريف المدينة أسفرت عن احتراق آلاف الدونمات من الأراضي والأشجار المثمرة.