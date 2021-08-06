شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المرأة التونسية يطالب بمحاسبة المتلقين لتمويلات مشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، اليوم الجمعة، إلى الإسراع بتغيير النظام الانتخابي والسياسي وتنقيح المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات، ومحاسبة من تلقوا تمويلات مشبوهة وفق ما جاء في بيان صادر عن الاتحاد نشرته إذاعة شمس التونسية.

وطالب اتحاد المرأة الحكومة التى سيتم تشكيلها بالانكباب على معالجة قضايا النساء وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي والقاطنات في الوسط الريفي والمعطلات عن العمل من حاملات الشهادات العليا وتكريس مبدا المساواة والمواطنة الفعلية للنساء.

وجدد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، في بيانه، مساندته لمطالب التونسيين بعد احتجاجات 25 يوليو الناتجة عن تردي الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب التونسي والإسراع في المحاسبة ومقاومة الفساد والقطع مع سياسة الافلات من العقاب.