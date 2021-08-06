شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الإدارة العامة للمرور المرور، عن 9 أماكن يُمنع الوقوف أو التوقف بالمركبات فيها؛ حيث نشرت عبر حسابها على موقع «تويتر» انفوجرافيك يوضح تلك الأماكن، والتي جاءت كالآتي: – الجسور. – بعرض الطريق أو في منتصفه. – ممرات المشاة. – على بعد 15 مترًا أو أقل من إشارة ضوئية. – الأرصفة المخصوصة لسير المشاة. – أماكن الاصطفاف المخصصة لفئة معينة من المركبات. – على بعد 15 مترًا أو أقل من منعطف. – على بعد أقل من متر ونصف من ممرات طلبة المدارس. – عكس اتجاه السير.

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