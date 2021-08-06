مناصرو المقاومة يبدأون الرد على حادثة الراجمة الصاروخية في جنوب لبنان (فيديو)

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهر المقطع قيام شبان يتكلمون بلكنة جنوبية لبنانية بإرغام المواطنين على إغلاق أرزاقهم والطلب منهم عدم القدوم إلى المنطقة للعمل والاسترزاق.

وقال أحد مناصري المقاومة "أنتم عملاء اذهبوا من هنا لا نريدكم ولا نريد منكم شيء".

وأضاف قائلا "هذا الخط خط مقاومة ونحن أشرف منكم والمقاومة الإسلامية أشرف منكم".

وأصدر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني بيانا حول الآلية التي تم اعتراضها من قبل الأهالي في بلدة شويا جنوبي لبنان.

وجاء في بيان الحزب: "عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة، ردت المقاومة الإسلامية على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تمامًا عن المناطق السكنية، حفاظًا على أمن المواطنين".

واحتدم الوضع الأمني جنوباً بعد تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق إطلاق الصواريخ في لبنان.