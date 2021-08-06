شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تخطط لتلقيح 50% من مواطنيها بحلول 15 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بتونس الهاشمى الوزير، أن وزارة الصحة تسعى إلى تطعيم 50 بالمائة من التونسيين بحلول 15 أكتوبر المقبل بالنظر إلى توفر كميات من اللقاحات تقدر بـ6 مليون جرعة، إضافة إلى توقع قدوم 3 ملايين جرعة تلقيح سبتمبر المقبل وهو ما من شأنه أن يكثلف من عملية التلقيح وبلوغ الهدف .وفق موقع موزاييك التونسى.

من جهة أخرى، أكد أن هناك دراسة تحليلية أجراها مؤخرا مختصون في الرياضيات أثبتت إمكانية بلوغ نسبة مناعة جماعية في تونس تصل 60 بالمائة بعد تعافيهم من الفيروس، متوقعا تسجيل تراجع حاد في نسبة الإصابات ونسبة التعهد بالمرضى بالمستشفيات وتخطي أزمة الوفيات وعودة الحياة لنسقها الطبيعي، بحلول أكتوبر المقبل.

وكان رئيس لجنة الحجر الصحي محمد الرابحي، قد قال إن كل الوافدين على تونس من سياح أو من الجالية التونسية بما في ذلك المطعمون ضد فيروس كورونا أو المصابون سابقا بهذا المرض مدعوون إلى الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوع.

وأكد الرابحي، أنه بدءا من أغسطس الجاري لم يعد الإدلاء بما يثبت أن الوافد على تونس تلقى التلقيح المضاد لفيروس كورونا أو أنه أصيب سابقا بهذا المرض يعفيه من الالتزام بالحجر الصحي الذاتي، حيث تم التشديد في هذه الإجراء توقيا من مزيد انتشار فيروس كورونا خاصة بعد ظهور سلالات متحورة منه تتصف بشدة خطورتها وبسرعة انتشارها.

وأضاف أن الوافدين على تونس الذين تلقوا تلقيحا مضادا لفيروس كورونا أو الذين أصيبوا سابقا بهذا المرض ملزمون مثل غيرهم من الوافدين، وذلك بعد إظهار تحليل بي.سي آر سلبي لم يتجاوز تاريخ اجرائه 72 ساعة، بالتقيد بالحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوع إما في مقر سكناهم أو بأحد النزل، تجنبا لنقلهم لعدوى فيروس كوفيد 19 في حال اذا ما كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم.