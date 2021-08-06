شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع: ما يجرى بجنوب لبنان خطير.. والنار إن هبت ستقضى على ما تبقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بتصريح، اليوم الجمعة، قال فيه: "إن ما يجري في الجنوب خطير وخطير للغاية، خصوصا على ضوء التوتر الكبير الناشئ في المنطقة. يكفي الشعب اللبناني عذابا ومعاناة يومية ونضالا مستمرا حتى يأتي اليوم من يلعب بالنار التي إن هبت، ستقضي على ما تبقى من شعب لبنان.، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

أضاف جعجع :"خافوا الله واتركوا الشعب اللبناني أقله في مآسيه الحالية، ولا تضيفوا عليها مآسي أخرى أكبر وأفظع وأشد إيلاما".