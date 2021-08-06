شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان المكلف عن مسار التأليف: الأمور فى خواتيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة لبنان المكلف نجيب ميقاتى، إن مسألة تشكيل الحكومة في خواتيمها إشارة منه إلى اقتراب إعلان تشكيل الحكومة، مضيفا أنه إذا اتخذ القرار بعدم المداورة في الحقائب بين الطوائف فإن عدم المداورة سيشمل أغلب الحقائب.وفق موقع لبنان 24.

واختتم قائلا: "هناك اتصال مع الرئيس غدا لنتفق على موعد جديد. وكل ما يقال معلومات صحفية. وإذا اتخذ القرار بعدم المداورة في الحقائب بين الطوائف، فإن عدم المداورة سيشمل أغلبها".

وكان رئيس لبنان العماد ميشال عون قد التقى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، اليوم وتداول معه في مسار تشكيل الحكومة العتيدة.

من جهة أخرى قال "الأحداث تتسارع. ولبنان ملتزم القرار الـ1701.

وعلى صعيد متصل، كان ميقاتى قد أدلى أمس بتصريحات أكد فيها أنه ليس هناك عملية تحد لأحد، ولا أحد متمسك بحقيبة معينة، وما من حقيبة مرتبطة دستوريا بطائفة او بمذهب، مضيفا :" قلت سابقا ان لا وقت لدينا للدخول في مشاكل جانبية، ونتحدث عن اعطاء هذه الحقيبة لهذه الطائفة او تلك. لنترك المشاكل ونذهب باتجاه تشكيل حكومة.

واستطرد قائلا: "دستوريا ليست هناك مهلة لرئيس الحكومة المكلف، ولكن من منطلق الحس الوطني، وشعوري بضرورة تشكيل الحكومة، قلت في المرة الماضية انني لا أستطيع اعطاء مهلة مفتوحة للتشكيل وإذا كان أحد سواي قادرا على اخذ هذا الحمل فليتفضل".