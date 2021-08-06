شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: الوضع على الحدود خطير جدا وتهديد غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريرى، أن الوضع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل خطير جداً، مشيراً إلى أنه تهديد غير مسبوق للقرار 1701.

وشدد سعد الحريرى في سلسلة تغريدات عبر تويتر، اليوم الجمعة، أن استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه.

كما قال إن لبنان ليس جزءاً من الاشتباك الإيراني - الإسرائيلي في بحر عُمان، لافتاً إلى أن الدولة بقواها العسكرية والأمنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة.

وأوضح أن "تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها". متسائلاً عن دور الدولة من كل ذلك.

وتساءل قائلاً "هل أخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علماً بإطلاق الصواريخ؟"، وختم التغريدات قائلاً "لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح أصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي".