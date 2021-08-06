لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق تحصد الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو

دبي - محمود عبدالرازق - وخسرت جيانا أمام منافستها الصينية يين شياويان في مباراة نصف النهائي رغم التعادل بنتيجة 1-1، حيث فازت بطلة الصين بتصويت الحكام نظرًا لأنها الأكثر فاعلية في المباراة من وجهة نظرهم، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للأولمبياد على "تويتر".

​وتنص لوائح منافسات الكاراتيه على أن يحصل اللاعب الخاسر في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث، لتصبح جيانا أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية.

كما تعتبر هذه الميدالية هي الأولى لمصر في لعبة الكاراتيه بالأولمبياد، والـ36 في تاريخ مصر الأولمبي والثانية عربيًا باللعبة.

وبذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" إلى 4 ميداليات برونزية، بعدما فاز الثلاثي سيف عيسى وهداية ملاك لاعبا التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، بالميداليات البرونزية.