شكرا لقرائتكم خبر عن فى أجواء روحانية.. جموع المصلين يؤدون صلاة آخر جمعة من العام الهجرى بالمسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى قاصدو المسجد النبوى اليوم آخر صلاة جمعة في العام الهجري 1442هـ، في أجواءٍ روحانية مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.وفق بيان صحفى.

وعمّت الأجواء الإيمانية والروحانية المصلين، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد النبوي الشريف لأداء الصلاة فيه، والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفوس مطمئنة خاشعة مفعمة بالإيمان، شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله العلي القدير أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

ووفّرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام، من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد ومرافقه، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة، من خلال وضع نقاط فرز للتأكد من أهلية المصلين، وحصولهم على المتطلبات اللازمة عبر تطبيق "توكلنا".