شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من «الصحة» بشأن طلاب الفئة العمرية «12-18» عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت وزارة الصحة بجميع الطلاب والطالبات من الفئة العمرية (١٢-١٨) عامًا بسرعة أخذ لقاح كورونا للحماية من تداعيات المرض.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر، اليوم الجمعة، أنه يمكن حجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت أمس، أن الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث أن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.