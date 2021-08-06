نائب عن كتلة "حزب الله": المنطقة ليست بوارد التصعيد وإذا تدحرجت الأوضاع إسرائيل ستخرج خاسرة 

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف سكرية قائلا: "من كان يسعى ويرغب بالتصعيد هي إسرائيل، وفي عهد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لم يتجرأ أن تدخل إسرائيل بمفردها بالحرب، حاول الاستعانة بأمريكا لتدخل هي الحرب مع إسرائيل وتتحمل هي الخسائر والأعباء لتخفيف الأعباء عن إسرائيل، لأنه مدرك جيداً أن أي حرب إسرائيل ستدفع أثمان لا تتحملها، وهذه الحكومة تفهم هذه المعادلة وأمريكا مع الرئيس بايدن ابتعد عن الدخول في الحرب وذهب إلى الدبلوماسية لحل المسائل سياسيا".

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وأشار سكرية إلى أن "رئيس الحكومة الحالي حاول أن يظهر قدرة إسرائيل الردعية، أنها هي يدها الأعلى وأنها تمتلك السلاح المتطور وما إلى ذلك، وأن إطلاق صاروخ أو صاروخين إلى داخل فلسطين المحتلة يستدعي رد بالطيران في لبنان ويغير المعادلة، أن أي إطلاق أو أي رصاص ينطلق بإتجاه الكيان الصهيوني الرد سيكون كبيرا بحجم الرد الجوي، استعمل قنابل أعتقد أنها 500 كيلو غرام أو ألف، فكان الرد من المقاومة أننا لسنا خائفين من الحرب وإذا صعدت إسرائيل نحن مستعدون للتصعيد ونحن نمتلك قوة الردع التي تردع إسرائيل عن الحرب وليست إسرائيل من يخيفنا ويردعنا فكان الرد من المقاومة وبالشكل المناسب العين بالعين والسن بالسن".

وتابع سكرية قائلا: "هم رموا على أراضي فارغة رد المقاومة كان على أراضي أيضاً قرب المراكز الإسرائيلية، إذا أرادت إسرائيل التصعيد فنحن لها قادرين على الرد الموجع وأعتقد أن إسرائيل تفهمها جيداً ولن تصعد أبعد من ذلك وتذهب أبعد من ذلك بكثير لأنه إذا تدحرجت الأوضاع فهذا الأمر ليس لمصلحة إسرائيل، لأنها ستخرج الخاسرة".

وشدد النائب اللبناني على أن "المقاومة هي من يردع وليست إسرائيل، وهي المردوعة عن شن الحرب وليست المقاومة، فكان الرد للمقاومة لإفهام إسرائيل أن حذار أن تعتقدوا أنكم قادرين على ردعنا لأننا نحن من يردعكم عن شن العدوان وقادرين على الذهاب إلى الحرب".

وقال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ بالقرب من مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، اليوم الجمعة، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.