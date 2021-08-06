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الجيش الأردني يحبط محاولات تسلل وتهريب من الحدود السورية

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن مصدر عسكري أردني بقوله إن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات أحبطت، صباح اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

© REUTERS / BAZ RATNER

وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار تلك العناصر داخل العمق السوري.

ولفت إلى أنه بعد تفتيش الجيش الأردني المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وأكد المصدر أن الجيش الأردني سيتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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