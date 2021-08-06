الحريري: لبنان ليس جزءا من الاشتباك الإيراني الإسرائيلي

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد الحريري عبر تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على تويتر، أن الدولة اللبنانية بقواها العسكرية والأمنية الشرعية هي المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير مقومات السيادة.

​وأضاف: "الوضع على الحدود مع العدو الإسرائيلي خطير جداً جداً وتهديد غير مسبوق للقرار 1701، استخدام الجنوب منصة لصراعات إقليمية غير محسوبة النتائج والتداعيات خطوة في المجهول تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين على أرضه".

​وختم الحريري: "إن تسليم قرار الحرب والسلم مع العدو لمطلقي الكاتيوشا قمة التخلي عن دور الدولة ومسؤولياتها. فأين الدولة من كل ذلك وهل أخذت رئاسة الجمهورية والحكومة وقيادة الجيش علماً بإطلاق الصواريخ؟ لنتق الله في وطننا وشعبنا الذي يرزح أصلاً تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمعيشي".

​وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الجمعة، أن إطلاق صافرات الإنذار، هو بسبب صواريخ تم إطلاقها باتجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وقال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ بالقرب من مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، اليوم الجمعة، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.