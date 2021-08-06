لماذا يتزايد طلب سكان الإمارات على شراء السيارات المستعملة؟

دبي - محمود عبدالرازق - يدفع ضعف المعنويات الاقتصادية للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة إلى اختيار سيارات ذات أسعار معقولة، بحسب ما ذكر موقع "menafn".

قال المسؤولون التنفيذيون في سوق السيارات المحلية إن الوضع الاقتصادي والإجراءات المضادة القوية التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة، مما أدى إلى نقص توافر السيارات في قطاع السيارات المستعملة.

قال أكسل درير، الرئيس التنفيذي لقسم السيارات في شركة "كلداري" للسيارات: "معدل نمو سوق السيارات المستعملة ما بين 10 إلى 15%. نحن نشهد طلباً جيداً في السوق المحلية وسوق التصدير كذلك. القضية في الوقت الحالي هي نقص السيارات المتاحة في السوق مما يجعل الأمر صعباً لتلبية الطلب المتزايد".

وأضاف: "يبحث المقيمون الجدد بشكل خاص عن وسيلة اقتصادية تخدم متطلبات النقل الخاصة بهم."

أبلغ أبيناف غوبتا، الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في "Cars24"، عن نمو مزدوج في مبيعات السيارات المستعملة. كان الدافع وراء ذلك هو انفتاح الاقتصاد، بعد معرض "إكسبو 2020" دبي، وزيادة الشراء عبر الإنترنت بسبب الانتشار الرقمي المرتفع وضعف المعنويات الاقتصادية المتعلقة بأمن الوظائف.

وأضاف: "ظل السوق راكداً لبضع سنوات. لكن الطريقة التي تعافى فيها كانت مميزة، نرى الإمارات متقدّمة أكثر من معظم الأسواق على مدار السنوات القادمة.

وأكد أن منصة السيارات عبر الإنترنت، التي تم إطلاقها في أبريل 2021، نمت لتصبح ثاني أكبر بائع سيارات في السوق، ومن المقرر أن تصبح الأكبر في شهر أو شهرين القادكبن.

وأضاف جوبتا أنهم باعوا نحو 350 سيارة في يوليو، ويتوقع بيع أكثر من 500 وحدة في أغسطس.

ما الذي رفع الطلب؟

وأشار جوبتا إلى أن الشعور الاقتصادي الأضعف بشأن فقدان الوظائف وخفض الرواتب وعدم الحصول على زيادات إلى جانب الإحساس بخيارات التنقل الأكثر أمانًا وقابلية للتطبيق بين سائقي السيارات يودي لرفع الطلب على المركبات المستعملة.

كان هناك أيضًا طلب إضافي على السيارات المستعملة للاستخدام العائلي أو الشخصي بين السكان، مضيفًا أن الانقطاع الجزئي لقطاع السيارات الجديدة جنبًا إلى جنب مع القيمة مقابل المال دفع السوق أيضًا إلى النمو.

ما نوع السيارات المستعملة التي يفضلها السكان؟

قال أكسل درير إن الطلب مرتفع على قطاع السيارات الصغيرة، وهناك دائمًا عميل جاهز عندما يتعلق الأمر بالسيارات الرياضية.

وقال: "يركز العميل على سيارة موثوقة لها تاريخ صيانة وضمان يضمن له استخدامًا خاليًا من المتاعب لفترة معينة من الوقت. لذلك، يفضل العميل الشراء من خلال الوكالات والتجار المعروفين."

ووأشار إلى أن سوق الإمارات العربية المتحدة لا يزال يحب العلامات التجارية اليابانية والكورية. تسيطر العلامتان على السوق وتتزايد حصتهما في السوق.