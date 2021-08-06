حماس تعلق على إطلاق الصواريخ من لبنان إلى إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأصدرت "حماس" بيانا رسميا أعلنت فيه عن "مباركتها ودعمها الكامل للرد الذي قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان صباح هذا اليوم، وقصفها أهدافا تابعة للعدو الصهيوني ردا على جرائم الاحتلال واستهدافه الأراضي اللبنانية".

وأكدت حماس أن "مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمتعدى عليها".

وتوجهت الحركة "بخالص التحية للمقاومة في لبنان وللشعب اللبناني الشقيق، وهي ترد العدوان وتكسر المعادلات التي حاول العدو فرضها، وتثبت معادلة القصف بالقصف والبادئ أظلم".

وشددت على أن "المعركة مع هذا العدو وعلى كل الجبهات يجب أن تظل مفتوحة حتى زواله وتحرير المقدسات والأرض العربية والإسلامية من دنس المحتلين الغاصبين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الجمعة، أن إطلاق صافرات الإنذار، هو بسبب صواريخ تم إطلاقها باتجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وقال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ بالقرب من مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، اليوم الجمعة، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.