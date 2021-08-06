قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تحث على وقف إطلاق النار

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القوات في بيان نشرته على "تويتر": "الوضع خطير للغاية ونحث كل الأطراف على وقف إطلاق النار".

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الجمعة، أن إطلاق صافرات الإنذار، هو بسبب صواريخ تم إطلاقها باتجاه شمال إسرائيل وهضبة الجولان.

وكانت قد أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان على إسرائيل، يوم الأربعاء الماضي، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية.

في المقابل، ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق القذائف في مناطق مفتوحة بسهل الخيام الحدودي، ما أوقع حرائق في المنطقة، ومن ثم عاودت إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الحرجية في بلدات الهبارية وإبل السقي.