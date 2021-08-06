شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس تونس: قريبا أخبار سارة للتونسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار رئيس الجمهورية التونسية وليد الحجام ،اليوم الجمعة، ان رئاسة الجمهورية بصدد وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق . وفق إذاعة شمس التونسية.

وطمأن الشعب التونسي بان العمل كبير في رئاسة الجمهورية على مستوى التفكير والتخطيط لوضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق لمستقبل أفضل في تونس.

وتابع الحجام القول:"قريبا ستكون الأخبار سارة للتونسيين "، مشددا على ضرورة التروي والتريث في أتخاذ القرارات في الفترة الحالية، وقال الحجام إن الخطوط العريضة لخارطة الطريق تشمل الأزمة السياسية والدستور والأزمات الصحية والإقتصادية والإجتماعية، وفق تعبيره.

و أفاد الحجام أنه لا حوار مع الفاسدين والحوار لا يكون إلا مع الصادقين، مضيفا" الحوارات والتوافقات المغشوشة ليست عُملة قيس سعيد".