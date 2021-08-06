اليونيفيل تدعو الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لضبط النفس

القاهرة - سامية سيد - حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في منطقة الجنوب اللبناني (اليونيفيل) جميع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية على وقف إطلاق النار المتبادل بين لبنان وإسرائيل مشيرة إلى أن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل يتسم بالخطورة الشديدة.



جاء ذلك في دعوة مقتضبة لليونيفيل صباح اليوم /الجمعة/ في أعقاب القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والمدفعية الإسرائيلية، وأكدت اليونيفيل أنها رصدت إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل ورد مم المدفعية الإسرائيلية، وأعلن حزب الله اللبناني مسئوليته عن إطلاق صواريخ صباح اليوم من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل.

وأضاف حزب الله أن القصف الصاروخي جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير (جنوبي لبنان) ليلة في الساعات الأولى بعد منتصف ليل امس الخميس، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية بقذائف على عدة مناطق بالجنوب اللبناني.