الجيش الإسرائيلى يقصف عدة مناطق جنوب لبنان بالقذائف الحارقة واشتعال عدة حرائق

القاهرة - سامية سيد - قالت الوكالة الرسمية اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي استهدف منطقة رباع التين وبسطرة والسدانة بالقذائف الحارقة ما أدى لاشتعال حرائق، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 21 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، ويجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع مشاورات مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين آخرين بسبب تطورات الأوضاع فى جنوب لبنان.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يرد الأن على مكان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان بعدد من قذائف المدفعية ، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلى أصد تعليمات للسكان المحليين في منطقة الجولان للبقاء في الملاجىء.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، باتجاه إسرائيل، وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن، في وقت سابق، الجمعة، انطلاق صافرات الإنذار للتحذير من سقوط صواريخ في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان، وأكدت أن الرشقات الصاروخية أطلقت من لبنان نحو قاعدة "دوف"، وأن عددها وصل إلى 10 صواريخ أطلقت تجاه إسرائيل.

يذكرأن ، قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوى فى استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته".

جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية اطلاق صواريخ من الاراضي اللبنانية التي حدثت امس، والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واعتبر الرئيس اللبنانى حسبما نقلت "وكالة الأنباء اللبنانية، ان "تقديم الشكوى الى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع اسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان".

وشدد على أن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".