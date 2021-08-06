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جعجع يعلق على إطلاق الصواريخ من لبنان إلى إسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وغرد جعجع قائلا: "إن ما يجري في الجنوب هو خطير للغاية، خصوصا على ضوء التوتر الكبير الناشئ في المنطقة".

وأضاف قائلا: "يكفي الشعب اللبناني عذابا ومعاناة يومية ونضالا مستمرا حتى يأتي اليوم من يلعب بالنار التي إن هبّت، لا سمح الله، ستقضي على ما تبقى من شعب لبنان".

وتابع: "خافوا الله واتركوا الشعب اللبناني أقله في مآسيه الحالية، ولا تضيفوا عليها مآس أخرى أكبر وأفظع وأشد إيلاما".

وقال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ بالقرب من مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، اليوم الجمعة، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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