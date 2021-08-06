شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام أمريكية، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، باتجاه إسرائيل، وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن، في وقت سابق، الجمعة، انطلاق صافرات الإنذار للتحذير من سقوط صواريخ في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان، وفقاً لما ورد في حساب الجيش على تويتر.

وأكدت أن الرشقات الصاروخية أطلقت من لبنان نحو قاعدة "دوف"، وأن عددها وصل إلى 10 صواريخ أطلقت تجاه إسرائيل.

يذكرأن ، قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إن "استخدام إسرائيل لسلاحها الجوى فى استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006 ويؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته".

جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية اطلاق صواريخ من الاراضي اللبنانية التي حدثت امس، والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واعتبر الرئيس اللبنانى حسبما نقلت "وكالة الأنباء اللبنانية، ان "تقديم الشكوى الى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع اسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان".

وشدد على أن "ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب".