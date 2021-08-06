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المغرب يعلن إنقاذ 89 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين جنوب البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية اليوم، 30 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين، من بينهم 6 نساء، في عرض ساحل مدينة العيون جنوب المغرب، بعد محاولتهم التوجه بحراً نحو جزر الكنارى، بحسب "واس".


وأفادت السلطات المحلية للولاية أن وحدة أخرى قامت في اليوم نفسه بعملية إغاثية أخرى في عرض ساحل مدينة بوجدور لقارب جرفته مياه البحر، وعلى متنه 59 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 14 امرأة و 4 أطفال.

يذكرأن، تمكنت قوات حرس السواحل الليبى من إنقاذ 68 مهاجرا من عدة جنسيات، كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية - في تصريح أوردته بوابة الوسط، إن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تحرك إلى مكان الحادث؛ استجابة لنداء استغاثة، موضحا أنه فور إتمام عملية الإنقاذ جرى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ثم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتولى رعايتهم، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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