شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن إنقاذ 89 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية اليوم، 30 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين، من بينهم 6 نساء، في عرض ساحل مدينة العيون جنوب المغرب، بعد محاولتهم التوجه بحراً نحو جزر الكنارى، بحسب "واس".



وأفادت السلطات المحلية للولاية أن وحدة أخرى قامت في اليوم نفسه بعملية إغاثية أخرى في عرض ساحل مدينة بوجدور لقارب جرفته مياه البحر، وعلى متنه 59 مهاجراً غير شرعي، من بينهم 14 امرأة و 4 أطفال.

يذكرأن، تمكنت قوات حرس السواحل الليبى من إنقاذ 68 مهاجرا من عدة جنسيات، كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى.