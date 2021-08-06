لبنانى يدخل موسوعة "جينيس" بعد رسم علم بلاده على مساحة 200 متر مربع

القاهرة - سامية سيد - دخل الرسام اللبناني، جيوفاني باسيل، موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية العالمية، برسمه العلم اللبناني بالطبشور على مساحة 200 متر مربع، الذي نفذه في قلب العاصمة بيروت، بحسب " السومرية نيوز".

رسم علم لبنان

وكسر جيوفاني الرقم القياسي السابق، الذى حققه رسام من الأورجواى حين رسم علم بلاده بالطبشور على مساحة 168 مترا مربعا، برسمه العلم اللبناني على مساحة 200 متر مربع.

وتلقى باسيل خبر دخول رسمه في الموسوعة العالمية، تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت.