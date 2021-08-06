شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار بالسعودية وحار فى البحرين والعظمى بالكويت 48 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة ، أما الامارات غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وفى البحرين الطقس حاراً ورطباً نسبياً، والعظمى فى الكويت 48 °ﻡ .

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ) ,قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتى جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية, فى حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران واجزاء من منطقة الرياض بالعوالق الترابية وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالى تتحول مساء إلى جنوبية غربية 12-32كم ساعة, وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط و الجنوبى بسرعة 15-45 ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبى والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.





الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً..و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية 15 – 25 تصل إلى 40 كم س.

و أوضح المركز -فى بيانه اليومى - ان الموج فى الخليج العربى يكون خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والمد الثانى عند الساعة 23:22 و الجزر الأول عند الساعة 16:36 والجزر الثانى عند الساعة 07:08.

و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:12 والمد الثانى عند الساعة 19:52 و الجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثانى عند الساعة 02:51.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 44 31 85 20 دبى 42 32 85 40 الشارقة 42 31 80 35 عجمان 41 32 85 35 أم القيوين 44 29 85 25 رأس الخيمة 45 30 85 30 الفجيرة 39 33 90 45 العين 45 32 45 10 ليوا 46 28 65 10 الرويس 39 29 70 35 السلع 40 30 75 30 دلما 43 33 85 30 طنب الكبرى 44 33 85 40 طنب الصغرى 44 33 85 40 أبو موسى 43 32 85 45

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً نسبياً أحياناً.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، وتكون شمالية شرقية وتصل من 10 الى 15 عقدة أحياناً بعد فترة الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 45 درجة مئوية.. والصغرى 31 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % .. والصغرى 15 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 48 °ﻡ

نهارًا

شديد الحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة و غائم جزئيا و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .