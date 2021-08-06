شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تقدم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن تقديم حوالى 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة للبنان.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية أن هذه المساعدات - التى تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية - ستقوم بمساعدة المتضررين من وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة على الشعب اللبناني، كما يدعم التمويل اللاجئين السوريين فى لبنان.

وتقوم الولايات المتحدة - من خلال تمويل يبلغ 41 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بتوفير المساعدات الغذائية المطلوبة بشكل عاجل والرعاية الصحية والحماية والدعم لناحية المياه والصرف الصحى للمجتمعات، بما فى ذلك تلك المتضررة من وباء كوفيد-19.

وأضاف البيان أن الأهم من ذلك هو أن هذا التمويل يشمل - أيضا - المساعدات الغذائية لحوالى 400 ألف مستفيد لبنانى ضعيف.

ويضاف هذا التمويل إلى ما تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية، ليصل إجمالى المساعدات الإنسانية الأمريكية للبنان إلى أكثر من 372 مليون دولار فى السنة المالية 2021، وذلك استجابة لوباء كوفيد-19 والآثار الإنسانية لانفجار مرفأ بيروت فى أغسطس 2020 وأزمة اللاجئين السوريين المستمرة.

وأوضح البيان أن الولايات المتحدة هى أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية فى لبنان، وعلى صعيد آخر، أعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 1116 مقيما و32 وافدا ليرتفع إجمالى عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 567044 حالة.

وأكدت الغرفة فى تقريرها تسجيل 5 وفيات جديدة ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 7926 حالة، فيما أبقت الوزارة على مستوى التفشى المجتمعى عند المستوى 3.

يذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.