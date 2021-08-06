شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تبحث مع الأونروا مستجدات الحالة الوبائية لكورونا وملف التطعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، مع مدير برنامج الصحة فى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أكهيروا سيتا، ومديرة العمليات فى الأونروا بالضفة الغربية غوين لويس، مستجدات الحالة الوبائية وملف التطعيم، لا سيما فى ظل دخول العديد من دول العالم فى موجة رابعة من انتشار الفيروس.

ناقش الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز التعاون فى المجال الصحي، وعملية التطعيم فى مخيمات اللاجئين، حيث وفرت وزارة الصحة الجرعات الكافية لعيادات ومراكز علاج وكالة الغوث فى فلسطين.

وأكدت الكيلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - ضرورة زيادة الدعم من قبل وكالة الغوث الأونروا فى المجال الصحي، من أجل تقديم الخدمات الصحية اللازمة فى مراكز العلاج والعيادات التابعة للوكالة.

بدوره، أكد "سيتا" التعاون المشترك من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية فى مراكز علاج الأونروا، مشيدا بجهود وزارة الصحة فى تطوير المنظومة الصحية فى فلسطين، ومواجهة جائحة كورونا.