شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سريان قرار خفض عدد الوافدين إلى لبنان ليصبح 70% من المعدل اليومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ شركات الطيران والخدمات الأرضية العاملة بمطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت، اليوم الجمعة ، تنفيذ القرارات التى أصدرتها المديرية العامة للطيران المدنى فى 30 يوليو الماضى ومنها تخفيض عدد الركاب القادمين إلى لبنان ليصبح 70 % من معدل الركاب اليومى الذين قدموا إلى لبنان على متن طائراتها خلال شهر يوليو الماضي.

يأتى ذلك فى ضوء الاجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا ومتحوره دلتا الذى ظهر فى البلاد الشهر الماضي، حيث رفعت البلاد مستوى التفشى المجتمع للمستوى 3 بعدما ظل عند المستوى الأول خلال شهر يونيو وأوائل شهر يوليو الماضيين وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

وتتضمن الاجراءات الجديدة إلزام جميع الركاب القادمين الى لبنان بإجراء فحص pcr لمن هم فوق 12 سنة، مع الزام الركاب القادمين – وليسوا العابرين عبر هذه الدول- من 14 دولة بحجز فندقى للحجر الصحى لمدة 4 ايام بـ 3 ليالى على نفقتهم الخاصة، وهى دول المملكة المتحدة وقبرص وتركيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والعراق والهند وملاوى وأثيوبيا وزامبيا وليبيريا وكينيا وجامبيا وسيراليون، ولا يسمح للركاب الذين ليس لديهم حجز فندقى بالصعود على متن الطائرة .

واستثنت السلطات من هذا الشرط البعثات الدبلوماسية الوطنية والاجنبية وعائلاتهم على أن تلتزم بالحجر لمدة أربعة أيام فى مقر إقامتها، والركاب الذين سبق أن تلقوا جرعة واحدة على الاقل من أى لقاح Covid-19 دون تحديد للمدة، والركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه ضمن مدة تسعين يوماً قبل تاريخ سفرهم الى لبنان وذلك بعد ابراز وثيقة رسمية تثبت ذلك، والعابرون برا الى سوريا عبر مطار رفيق الحريرى الدولى ببيروت والركاب القاصرون دون 18 سنة سواء كانوا قادمين بمفردهم أو برفقة أهلهم.

كما ألزمت المديرية جميع الركاب، أن يكونوا قد أجروا فحص PCR مع إلزامية وجود رمزQR فى إحدى المختبرات المعتمدة وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية الوصول الى لبنان وأن يقوموا بإظهار نتيجة الفحص عند تسجيل الحقائب، على ألا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بالصعود على متن الطائرة القادمة الى لبنان.

واستثنى القرار بعض الفئات من إجراء فحص PCR قبل القدوم الى لبنان وهم الركاب الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من لقاح Covid-19 أو جرعة كاملة من لقاح Covid-19 (الذى هو عبارة عن جرعة واحدة فقط)، فترة لا تقل عن أسبوعين، بالإضافة إلى الركاب الذين أصيبوا بفيروس كورونا ضمن مدة تسعين يوماً تسبق تاريخ سفرهم الى لبنان بعد إبرازهم وثيقة رسمية تثبت ذلك.