شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: لجنة مسار دارفور توصى بالإسراع فى تشكيل مفوضية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام (مسار دارفور)، بالإسراع فى تشكيل مفوضية السلام.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان محمد حسن التعايشى، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق سلام جوبا (مسار دارفور)، بحضور عضوى مجلس السيادة الهادى ادريس، والطاهر حجر، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى الدكتور جبريل ابراهيم، وقادة التنظيمات الموقعة على الاتفاق فضلا عن ممثلين للقوات المسلحة.

وأوضح كبير مفاوضى مسار دارفور أحمد تقد لسان - فى تصريح صحفى - أن الاجتماع وقف على الخطوات التى تمت فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق مسار دارفور، وموقف التنفيذ فى الجانب المدني، حيث أوصى الاجتماع بالإسراع فى تشكيل الآليات المعنية بذلك.

وأضاف أن الاجتماع ناقش كيفية تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق فيما يتصل بمشاركة أطراف العملية السلمية، فى السلطة بمستوياتها المختلفة فى دارفور.