شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن العراقية تحبط محاولة تفجير برج للطاقة الكهربائية غربى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الأمن العراقية، من إحباط محاولة تفجير برج للطاقة الكهربائية فى هيت غربى محافظة الأنبار، ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمنى عراقى القول إن هناك معلومات استخباراتية تفيد بوجود عبوات ناسفة بالقرب من أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية .

وأضاف المصدر أن قوات الأمن قامت بعملية تفتيش أسفرت عن العثور على عبوتين لاصقتين محلية الصنع مربوطتين على جهاز موبايل بالقرب من أحد أبراج الطاقة الكهربائية، تم تفكيك العبوات وتفجيرها من قبل مفرزة المعالجة.