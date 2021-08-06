شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إصابة جديدة بكورونا فى سوريا والمغرب ترصد 72 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة السورية، 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 8 حالات، مع عدم تسجيل أى حالة وفاة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن عدد الإصابات قد انخفض إلى 15 إصابة والاجمالى بلغ 26 ألفا و59 حالة .

وفى السياق ذاته، سجلت وزارة الصحة المغربية، 12 ألفا و39 إصابة جديدة و72 وفاة بفيروس كورونا، و7350 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة المغرب العربى للأنباء - أن إجمالى الإصابات ارتفع.