الرئيس التونسي يعفي 3 ولاة من مناصبهم

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الولاة الذين تم إنهاء تكليفهم هم: أكرم السبري والي المنستير، والحبيب شواط والي مدنين، وصالح مطيراوي والي زغوان.

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وعقب إعلان إنهاء تكليفه بولاية زغوان، أصدر صالح مطيراوي بيانا علق فيه على القرار، قائلا: "أشكر الدولة والمسؤولين الذين منحوني ثقتهم للعمل في ثلاث ولايات هي على التوالي بنزرت في خطة معتمد أول، وتوزر وزغوان في خطة والي.

وتابع مطيراوي: "تزامن إعفائي من مهامي في نفس اليوم الذي تم فيه الاحتفاظ بالنائب الجديدي السبوعي على خلفية شكايتين قدمتهما ضده على خلفية اتهامات باطلة في حقي، وإذ عجز النائب عن تقديم أي دليل في هذا الصدد، فإنني أعلن هنا بملء إرادتي عن إسقاط حقي في تتبعه من أجل اتهامه الباطل، وأعتبر هذا الإعلان شهادة رسمية يعتمدها محامي ومحاميه لدى المحكمة، وسأسلمهم شهادة مكتوبة في الغرض إن أرادوا".

واختتم بيانه قائلا: "أغادر زغوان، والمسؤولية، راضي الضمير، واضعا نفسي في خدمة الوطن والشعب بما أستطيع .وعاشت تونس حّرة أبّية منيعة أبد الدهر".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس، جاء ذلك خلال اجتماع سعيد، مع بشير الكثيري، المدير العام لديوان الحبوب.