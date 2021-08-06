سوريا... فرق الإطفاء تسيطر على حريق في أحراش عين الخنزير

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مدير الزراعة في حماة، عبد المنعم صباغ، أن فرق الإطفاء التي وصلت إلى مكان الحريق في أحراش عين الخنزير غرب مدينة مصياف، تمكنت من إخماد أجزاء من الحريق، وتواصل العمل للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وكانت فرق الإطفاء في محافظة حمص السورية قد نجحت، يوم الجمعة الماضي، في إطفاء الحريق الممتد من الأراضي اللبنانية "حرائق عكار".

وأكدت وكالة الأنباء السورية، أن فرق الإطفاء في حمص وبدعم كامل من عناصر الجيش السوري، نجحت في إطفاء الحريق الممتد من الأراضي اللبنانية باتجاه ريف حمص الجنوبي الغربي بالكامل.

ونقلت الوكالة على لسان مدير الدفاع المدني السوري، اللواء سعيد العوض، أنه تم إخماد الحريق، بشكل كامل، وتتم حاليا عمليات التبريد، موضحا أن الآليات السورية تعمل على إنشاء خط نار فاصل على حدود بلاده مع لبنان، مشيرا إلى مشاركة حوامات الجيش السوري في عملية إخماد الحريق، إضافة إلى جنود الجيش نفسه، ومؤازرة فرق الإطفاء الأخرى، لافتا إلى أنه سبق وتم استدعاء وحدات وعربات من العاصمة السورية، دمشق، وريفها إلى مكان الحريق.

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