شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: تعرض منطقتى الدمشقية والشواكير لغارتين جويتين إسرائيليتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى أن طائرة اسرائيلية شنت غارة جوية على طريق جسر التحرير فى منطقة الدمشقية ــ مرجعيون جنوبى لبنان بعد منتصف ليل الخميس، حيث أحدثت حفرة قطرها 15 مترا وعمقها 5 أمتار.

وأضاف الجيش ،فى بيان له، أن طائرة مماثلة أغارت على محيط محلة الشواكير شمال مخيم الرشيدية بمدينة صور جنوبى لبنان، مما أدى إلى حدوث حفرة قطرها 10 أمتار وعمقها 4 أمتار.

وأكد الجيش اللبنانى أنه تتم متابعة موضوع الاعتداءين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل).

ويوم أمس أعلن الجيش اللبنانى، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت باثنتين وتسعين قذيفة وادى حامول والسدانة وسهل المارى وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام، بالإضافة إلى سهل بلاط بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه الأراضى الفلسطينية المحتلة، وأضاف الجيش اللبنانى أن القصف الإسرائيلى أدى إلى نشوب حريق فى بلدة راشيا الفخار جنوبى لبنان.