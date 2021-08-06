الصحة العراقية: ارتفاع نسبة إصابات كورونا بين الأطفال

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة العراقية عن ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الأطفال، فيما أشارت إلى عدم وجود توصية بلتقيحهم.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية مساء اليوم /الخميس/ - إنه وبحسب الأرقام الحالية، حدث ارتفاع بسيط بنسبة الأطفال المصابين بكورونا من 6 إلى 7% من مجموع المصابين بالجائحة.



وحول إمكانية تلقيح الأطفال للوقاية من الفيروس، بين أنه لا توجد أية توصية من منظمة الصحة العالمية بتلقيح الأطفال، رغم أن بعض الدول اعتمدت التلقيح كالولايات المتحدة وبريطانيا .