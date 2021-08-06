«التجارة» تُشهر بمواطنة باعت منتجات إنارة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شهرت وزارة التجارة ، بمواطنة تملك مؤسسة تجارية متخصصة في الأدوات الصحية والكهربائية بمحافظة الأحساء. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن المواطنة قامت ببيع، منتجات إنارة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية بالدمام فرضت غرامة مالية على المؤسسة المخالفة وقررت إغلاقها لمدة 10 أيام، بالإضافة إلى مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفة.

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