شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة «المجمعة» تتيح الاستعلام عن الرقم الجامعي للمقبولين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جامعة المجمعة، مساء أمس الخميس، عن إتاحة الاستعلام عن الرقم الجامعي للمقبولين والمقبولات ممن أكد قبوله عبر بوابات القبول.

وأوضحت جامعة المجمعة، أنه يمكن الاستعلام عن نتائج المقبولين والمقبولات من خلال الروابط التالية:

– الطلاب من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

– الطالبات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).