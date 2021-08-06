«أمانة الرياض» تصدر 29 إنذاراً لمقاولين غير ملتزمين بنسب الإنجاز المطلوبة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرتأمانة منطقة الرياض، تنبيهاً مهماً للمقاولين الذين لم يلتزموا بنسب الإنجاز المطلوبة في تنفيذ المشروعات الخدمية بالعاصمة.
وأعلنت الأمانة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها أصدرت 29 إنذارًا لمقاولين لم يلتزموا بنسب الإنجاز المطلوبة في تنفيذ 14 مشروعًا خدميًا بالعاصمة.
وألزمت “أمانة الرياض” المقاولين بخطة عاجلة لتصحيح مسارهم، والمسارعة في تنفيذ المراحل المتبقية، ليتفادوا العقوبات النظامية.
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