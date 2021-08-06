شاهد.. جريان السيول بوادي «بيش» بمنطقة جازان (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر جريان السيول بوادي “بيش” بمنطقة جازان. وأوضح المقطع المتداول جريان السيول بالوادي إثر هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان وعدد من المحافظات. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة) ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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