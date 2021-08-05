شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يوجه بإيقاف فعاليات ومهرجانات مخالفة للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة ، وذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين ، بأن توجيه سمو أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين ، وانطلاقاً من الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة – أيدها الله – للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء ، مؤكداً أن توجيه سموه نص على أنه لاتهاون مع من لايلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.
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