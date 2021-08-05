شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: ارتفاع الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» إلى 29 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 29 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة أخد اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.