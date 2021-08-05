«الأمن البيئي»: ضبط 5 مخالفين لتجريف التربة دون تصريح بـ«المدينة» و«تبوك»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت قوات الأمن البيئي من ضبط مجموعة من المخالفين لنظام البيئة بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك ، لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح. وأوضح “الأمن البيئي” أن المخالفين عددهم 5 أشخاص ومعهم 5 معدات ، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

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