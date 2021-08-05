حكومة الوحدة الوطنية تعلن حظر تجول كامل في ليبيا لمدة 3 أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الحكومة الليبية،
يقضي القراربفرض حظر تجول أيام 7 و8 و9 من شهر أغسطس الجاري حظرا كاملا في ليبيا طوال اليوم.
وأشار البيان إلى أنه سيتم العمل بالقرار رقم (228) للعام 2021 عند انتهاء قرار حظر التجول في الأيام المذكورة.
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وبموجب القرار أيضا لا يتم إصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة.
كما يستمر العمل بقرارات الحكومة الليبية بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحةفيروس كورونا بما لا يخالف أحكام هذا القرار وعلى مأموري الضبط القضائي تطبيق التشريعات النافذة في حق من تثبت مخالفتهم للقرار.