حكومة الوحدة الوطنية تعلن حظر تجول كامل في ليبيا لمدة 3 أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب بيان الحكومة الليبية،

يقضي القراربفرض حظر تجول أيام 7 و8 و9 من شهر أغسطس الجاري حظرا كاملا في ليبيا طوال اليوم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم العمل بالقرار رقم (228) للعام 2021 عند انتهاء قرار حظر التجول في الأيام المذكورة.

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ووفقا للقرار رقم 228 لسنة 2021، يتم إغلاق جميع الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر بما فيها المقاهي والمطاعم والنوادي والمنتزهات والحدائق وتستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

وبموجب القرار أيضا لا يتم إصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة.